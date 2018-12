Da Certosa a De Ferrari, si accende il Natale in città

Genova entra nello spirito del Natale, il primo dopo la tragedia di ponte Morandi. E proprio per cercare di dissipare malinconie e timori per il futuro, Comune e Regione hanno organizzato una grande festa con l’accensione dell’albero di Natale di 17 metri installato in piazza di Ferrari, del palazzo della Regione e del tunnel di luci che dal Carlo Felice prosegue idealmente sino a Certosa. Dove, alle 18, è stato acceso anche il “gemello” dell’albero del centro, posizionato ai margini della zona rossa.

Intorno alle 17, mezz’ora prima dell’accensione, piazza De Ferrari era già affollatissima di persone arrivate per assistere alla cerimonia: due mega schermi, uno installato in De Ferrari e uno a Certosa, consentono di seguire entrambe le cerimonie ai due lati della città.

Attesi alla cerimonia il sindaco Marco Bucci e il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e tutte le istituzioni cittadine, che da piazza De Ferrari si muoveranno poi verso la metro per percorrere il tunnel di luci e raggiungere Certosa per la seconda accessione.

«È sempre un'emozione essere con voi in questa piazza - ha detto il governatore Giovanni Toti poco prima dell'accensione - siamo e ci sentiamo una comunità nei momenti difficili, quando in questa piazza abbiamo pianto le vittime di ponte Morandi; siamo e ci sentiamo una famiglia oggi, che celebriamo il Natale. Il Natale e la fine dell'anno sono sempre momenti di speranza e di bilancio e noi siamo orgogliosi di come questa città non abbia mollato un giorno. Siamo tutti in sieme per dire che vogliamo costruire un futuro migliore per chi oggi sta studiando, per chi cerca lavoro, per chi ha avuto un lutto o una disgrazia: il 2019 sarà un anno straordinario».