Albero sulla strada, chiusa la statale della Fontanabuona

Il maltempo di queste ore, accompagnato da forti raffiche di vento, ha provocato alcuni danni nella provincia di Genova. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti o rami pericolanti.

In particolare il cedimento di un albero in val Fontanabuona ha comportato la chiusura della strada statale 225 in località Aveggio nel comune di San Colombano Certenoli. Sul posto è intervenuto, oltre ai vigili del fuoco, il personale Anas.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il traffico leggero è stato deviato sulla provinciale 32 del Bocco di Leivi.