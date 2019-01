Paura a Castelletto, crollano rami sul marciapiede

Alcuni rami di un grosso albero si sono abbattuti in mattinata sul marciapiede di corso Paganini, a Castelletto, all’altezza di ponte Caffaro.

Al momento della caduta fortunatamente non stava passando nessuno, e nessuno è quindi rimasto ferito, ma si tratta dell’ennesimo episodio simile che si è verificato in pochi mesi dopo quelli del luglio e del novembre 2018, e il Municipio è già intervenuto lo scorso ottobre proprio in corso Paganini per capitalizzare alcune alberature ritenute a rischio crollo che sorgono sul lato ponente della strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i rami, e la Municipale per transennare l’area in attesa degli uomini di Aster.