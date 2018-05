Dagli alberi agli ombrelli, il vento fa "strage" in città

Le violente raffiche di vento che soffiano su tutta la regione dalla tarda serata di mercoledì 2 maggio hanno creato diversi disagi. Un grosso ramo questa mattina è caduto in autostrada sulla carreggiata tra Busalla e Bolzaneto, fortunatamente senza causare incidenti. Un grande albero, invece, si è abbattutto nella sua interezza sulla strada a causa delle forti folate, in un giardinetto pubblico a Pra', in via Cravasco. Anche in questo caso sotto il piazzale del parcheggio, adiacente a via antica Romana, non passava nessuno al momento della caduta e non si registrano danni alle cose.

Non va meglio in centro, dove i danni causati dal vento si possono notare alzando il naso all'insù. Molti ombrelli colorati, appesi nelle vie in occasione di Euroflora, si sono rotti. Nello specifico, tele lacerate, manici rotti e stecche piegate. Particolarmente colpite via XXV Aprile e via Roma che rimangono più esposte alla imperversare del vento.