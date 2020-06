Albaro, bombola di gas davanti al bancomat di via Pisa: sventato il furto

Allarme bomba in Albaro: polizia, vigili del fuoco e artificieri sono dalle 8 di mercoledì mattina in via Pisa dopo il ritrovamento di una bombola di acetilene davanti alla banca Cesare Ponti di via Pisa.

L'allarme è scattato dopo l'avvistamento della bombola davanti al bancomat. La strada è stata chiusa in via precauzionale per consentire ai soccorsi di operare, e sul posto oltre ai vigili del fuoco e alla Locale ci sono anche i poliziotti della Squadra Mobile.

L'ipotesi primaria è che si sia trattato di un tentativo di furto con manomissione del bancomat sfruttando la bombola, che non è però stata fatta esplodere. Non è esclusa neppure la pista anarchica, ma gli investigatori stanno ancora portando avanti gli accertamenti.