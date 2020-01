«Carta bloccata, torni lunedì»: truffato al bancomat

Nella mattinata di lunedì 13 gennaio 2020 un anziano ha denunciato presso la stazione carabinieri di Forte San Giuliano di aver subito una truffa.

Sabato 11 gennaio, mentre era intento a fare un prelievo presso lo sportello bancomat in via Righetti, non riuscendo nell'intento, l'anziano è stato avvicinato e aiutato da una sconosciuta, che, con un pretesto, gli ha consigliato di ritornare a ripetere l’operazione il lunedì successivo poiché la carta era bloccata.

Tramite una verifica l'anziano si è accorto di aver subito un prelievo fraudolento di 500 euro, effettuato da persona sconosciuta, lo stesso giorno in via Cavallotti.