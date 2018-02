Albaro, rapina in profumeria: commessa minacciata con un coltello

Attimi di paura nel pomeriggio di martedì per la dipendente di una profumeria di via Pisa, in Albaro, preso di mira da un rapinatore armato di coltello.

Stando a quanto raccontato dalla donna, intorno alle 17 in negozio sarebbe entrato un uomo di nazionalità italiana, alto e robusto, che reggendo un coltello e puntandoglielo addosso le avrebbe intimato di consegnare l’incasso. La dipendente avrebbe quindi aperto il registratore di cassa consegnando circa 350 euro in contanti.

Il rapinatore si sarebbe dato alla fuga a piedi, facendo perdere le sue tracce. La denuncia è stata fatta ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire alla sua identità. Lo scorso giovedì un episodio molto simile si era verificato in un supermercato di Sampierdarena, dove la cassiera era stata minacciata con un coltello e costretta a consegnare i soldi.