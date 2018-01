Albaro, minacciato con un coltello e rapinato dell'iPhone

Brutta avventura per uno studente americano del 1993, minacciato con un coltello e rapinato dell'iPhone nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio 2018 in via Montallegro ad Albaro.

Sul posto è intervenuta la polizia. Raccolta la testimonianza della vittima, che ha fornito un'accurata descrizione degli aggressori, gli agenti si sono messi alla loro ricerca. Due ore più tardi i tre sono stati individuati poco distante in via all'Opera Pia.

Si tratta di tre minorenni, due giovani del 2000 e una ragazza del 2003, denunciati per minacce, rapina, possesso del coltello e uno anche per resistenza in quanto si è opposto al controllo. Lo studente americano ha riportato un piccolo taglio, dovuto alla pressione della lama del coltello sulla pelle.