Cronaca Albaro / Via Giordano Bruno

In auto con gli amici e due etti e mezzo di marijuana

In manette un 21enne originario della provincia di Caserta, già arrestato nel settembre scorso per il medesimo reato e sottoposto all'obbligo di dimora. La polizia ha fermato il veicolo con a bordo il 21enne in via Giordano Bruno ad Albaro