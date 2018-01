Furti in serie ad Albaro, nel bottino Rolex da 5mila euro

Ladri acrobati in azione ad Albaro nella notte di sabato 20 gennaio. Il primo colpo è stato messo a segno in via Byron dove i maleintenzionati sono entrati forzando una finestra e una volta dentro hanno aperto la cassaforte rubando, tra l'altro, un Rolex da 5mila euro.

Furto con scasso anche in un appartamento in via Orsini, dove sono stati portati via gioeilli per un valore di 8mila euro. La polizia sta lavorando anche su un terzo caso, avvenuto sempre in serata, in passo dei Barabini in Val Polcevera; anche in questo caso sono stati portati via gioielli e contanti.