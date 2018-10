Appartamento in fiamme in Albaro, inquilini in salvo

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di martedì in un palazzo di via Trento, nel quartiere genovese di Albaro.

Il rogo sarebbe partito dalla cucina di uno degli appartamenti ai piani alti. Gli inquilini sono riusciti a uscire anche grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, che dopo averli aiutati hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Non risultano feriti né intossicati, ma sul posto sono intervenuti anche i mezzi del 118 in via precauzionale.