Incendio in appartamento ad Albaro, le fiamme partite dalla caffettiera

Attimi di paura ieri sera, mercoledì 21 febbraio, ad Albaro, in via Trento, per un incendio scoppiato nella cucina di un appartamento. Il rogo è divampato da una caffettiera che l'anziano residente aveva messo sul fornello.

I vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 10 su segnalazione della vicina di casa, che ha sentito un forte odore di fumo provenire dalla porta accanto. Il rapido intervento ha consentito di circoscrivere le fiamme alla cucina e di evitare che le fiamme si propagassero al resto dell'appartamento.

Tanta paura per il 98enne che per fortuna non risulta però essere rimasto intossicato o ferito.