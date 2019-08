Hashish in auto: sottoposto al test, risulta positivo

Fermato a un controllo della circolazione stradale, è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish ed è risultato positivo al test per assunzione di sostanze stupefacenti.

Per questo i carabinieri della stazione di Forte San Giuliano hanno denunciato per il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e segnalato alla locale prefettura per uso personale di sostanza stupefacente un 36enne.

Il controllo è avvenuto in via Francesco Pozzo ad Albaro.