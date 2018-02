Inseguimento ad Albaro, giovani ladri speronano auto polizia

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 20enne per i reati di tentata rapina, riciclaggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane genovese è stato anche denuncianto per i reati di porto abusivo d’arma ed utilizzo di targa falsificata.

Venerdì 9 febbraio le volanti della polizia sono intervenute in via Devoto ad Albaro per una segnalazione ricevuta dai residenti: due scooter si stavano aggirando in modo sospetto vicino alle case con a bordo due persone ciascuno. Nel tentativo di darsi alla fuga, uno dei due, ha speronato a forte velocità l'auto della polizia ed è andato a schiantarsi contro un muro.

Il pilota, senza nemmeno sfilarsi il casco, ha proseguito la fuga a piedi, ma è stato raggiunto in Via Sturla. Gli agenti lo hanno bloccato ma l'uomo ha opposto resistenza, spintonando i poliziotti e procurando loro lesioni, guaribili in 5 giorni di riposo.

Il giovane fermato, incensurato, è stato trovato in possesso di un apparato radio dotato di auricolari ancora acceso, di due paia di guanti, di una torcia e di uno spray al peperoncino illegale. Lo scooter, su cui viaggiava con una targa contraffatta, è risultato rubato. Nel bauletto della moto il ladro nascondeva diversi attrezzi per entrare negli appartamenti: due flessibili con relativi dischi e una prolunga, una mazzetta da 2 chili, un piede di porco, tenaglie, guanti, corde, tre zainetti, un apparato radio, una torcia, un binocolo e un atro secondo spray al peperoncino, due caschi e due chiavi di accensione per scooter.

Dopo l'arresto i poliziotti hanno ricostruito la dinamica: arrivati in Via Devoto a bordo di due scooter la gang ha individuato l'appartamento da svaligiare, due

passeggeri sono scesi mentre i conducenti si sono defilati, continuando a indossare i caschi pronti per la fuga. I primi due, nel frattempo, si sono introdotti in un giardino e, dopo aver manomesso il sistema d’allarme con una schiuma, hanno tentato di forzare una porta, venendo interrotti dal pronto arrivo delle volanti.