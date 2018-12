Fuga di gas in via Zara, strada chiusa e disagi al traffico

Ancora una fuga di gas dovuta alla rottura di un tubo in città. Questa volta la perdita si è verificata nella parte terminale di via Zara, e per la messa in sicurezza è stato necessario chiudere la strada tra l’incrocio con via Rosselli e corso Italia.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco, i tecnici Ireti e la Municipale per regolare il traffico. Da chiarire il punto esatto della perdita, che sarebbe ingente e provocata con tutta probabilità da alcuni lavori svolti in via Zara.

Non risultano feriti o intossicati, e non è stata necessaria l’evacuazione, ma il traffico in zona, complice anche il maltempo, è molto congestionato.