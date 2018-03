Armato di coltelo rapina due negozi in Albaro e alla Foce: arrestato

Almeno due colpi messi a segno in meno di un mese, a pochi km l’uno dall’altro e con le stesse modalità: è stato infine arrestato dagli agenti della Squadra Mobile il rapinatore che il 29 gennaio e il 20 febbraio scorsi è entrato in due negozi della Foce e di Albaro puntando un coltello alla gola dei dipendenti e fuggendo con l’incasso.

Si tratta di un uomo di 34 anni originario di Napoli, ma residente ormai da tempo a Bavari, nell’entroterra genovese, pregiudicato per reati contro il patrimonio: proprio perché residente fuori Genova, sceglieva quartiere centrali ed esercizi commerciali in cui agiva a volto scoperto, incurante di eventuali telecamere. Eppure sono state proprio le telecamere, e le testimonianze delle vittime, a incastrarlo.

La raccomandazione a una delle vittime: «Chiuditi bene dentro»

il primo colpo è stato messo a segno lo scorso 29 gennaio in una rivendita di caffè di via Pisacane, alla Foce: l’uomo si era inizialmente finto un cliente interessato a un acquisto, poi aveva improvvisamente estratto un coltello a serramanico e, minacciando la commessa con la lama, le aveva chiesto di consegnare l’incasso, circa 110 euro. Poi la fuga, non prima di avere raccomandato alla donna di «chiudersi dentro per evitare che entrino altri malintenzionati».

La seconda rapina, invece, risale al pomeriggio del 20 febbraio: nel mirino del rapinatore una profumeria di via Pisa, in Albaro, dove è entrato in azione con lo stesso modus operandi, minacciando la commessa col coltello. In quel caso il bottino era stato di 350 euro, ma le telecamere di sorveglianza erano riuscite a riprenderlo. Da lì sono partiti gli investigatori del dirigente Marco Calì, che attraverso una serie di controlli nel pomeriggio di mercoledì sono risaliti al 34enne e lo hanno arrestato: trasferito a Marassi, attende la convalida dell’arresto.