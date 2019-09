Albaro, allarme esche avvelenate a Villa Gambaro: sopralluogo del Comune

Allarme bocconi avvelenati a Villa Gambaro, area verde di Albaro molto frequentata da cani e padroni. Negli ultimi giorni sono state parecchie le segnalazioni su ritrovamenti e avvistamenti, diffuse anche via chat e social network per mettere in guardia quante più persone possibili, e la questione alla fine è approdata (ancora una volta) anche in consiglio comunale.

A sollevare l’argomento il consigliere Bertorello, che ha chiesto alla giunta l’istituzione di una sorta di “task force” di Locale e Amiu per ispezionare i giardini e bonificarli in caso di ritrovamento di esche avvelenate o spugne fritte.

A replicare è stato l’assessore Matteo Campora, che ha confermato di avere effettuato un sopralluogo in Villa Gambaro per rendersi conto di persona della situazione e ha assicurato l’intenzione di potenziare i controllo: «È molto importante - ha però aggiunto Campora - che in caso di ritrovamento, le esche vengano consegnate alla Locale per consentire l’analisi da parte della Asl in modo da verificare se si tratti effettivamente di bocconi avvelenati».