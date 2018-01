Albaro, due cani avvelenati a Valletta Cambiaso: torna l'allarme

Salvati in estremis dalla pronta reazione dei proprietari, che si sono resi conto che i loro cani avevano ingerito qualcosa di strano e li hanno subito portati dal veterinario: è allarme in Albaro dopo il ritrovamento di alcuni bocconi avvelenati nel parco di Valletta Cambiaso, area verde in cui moltissime persone accompagnano i loro amici a quattro zampe per una passeggiata. E lo scorso 2 gennaio per due di loro si è temuto il peggio.

La notizia di quanto accaduto ha immediatamente fatto il giro di chat e social network, con decine di persone che hanno avvisato di tenere d'occhio eventuali bocconi di carne o altro cibo lasciato in giro: l’attenzione era già alta, visti i numerosissimi casi registrati nel 2017, ma il ritrovamento delle polpette avvelenate a Valletta Cambiaso e il rischio corso dai due cani ha nuovamente puntato i riflettori su episodi su cui anche la Procura di Genova sta indagando.

Da parte dei gestori di Valletta Cambiaso, l’intervento è stato immediato: «L'addetto alla manutenzione del parco è stato avvisato e ha provveduto a controllare, le polpette avvelenate rinvenute sono state rimosse - hanno fatto sapere dalla direzione - Provvediamo anche al controllo della recinzione dei cani. Ci dispiace infinitamente per i cani, speriamo che si riprendano al più presto e ci uniamo nella condanna di un gesto così infimo, sconsiderato e incivile».

E l’allarme in Albaro è salito ulteriormente quando, sempre nella serata del 2 gennaio, nelle aiuole della poco distante piazza Leonardo Da Vinci, è stato trovato un pandoro fatto a pezzi con all’interno chiodi. Ma le segnalazioni arrivano da tutta la città, puntualmente diffuse attraverso i social network per mettere in guardia i padroni. Che, in caso di ritrovamenti di bocconi sospetti o veleno possono chiamare Amiu per la rimozione, e rivolgersi anche alla Municipale.