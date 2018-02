Guasto alla rete idrica, palazzi senz'acqua ad Albaro

Guasto alla rete idrica e disagi lunedì 19 febbraio 2018 tra Sturla ed Albaro. Iren Acqua è stata quindi costretta a interrompere la fornitura idrica in via San Pio X, via Orsini e via Batt per cercare di risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Il ritorno alla normalità

Iren Acqua ha comunicato attraverso una nota che i tecnici sono già al lavoro per la riparazione dell'acqua e che il ripristino della regolarità del servizio è previsto nel primo pomeriggio di lunedì 19 febbraio.