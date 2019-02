Guasto su un treno, ritardi e cancellazioni sulla Genova-Ventimiglia

Circolazione ferroviaria sospesa dalla 10.10 di lunedì 4 febbraio 2019 tra Alassio e Andora, sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia, per un guasto che si è verificato tra il pantografo del treno e la linea di alimentazione elettrica. Le cause sono in corso di accertamento. Coinvolto il treno regionale 10102 Torino-Ventimiglia che si è fermato tra Alassio e Laigueglia.

I viaggiatori, accompagnati da personale Trenitalia, hanno proseguito il viaggio a bordo di bus. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono sul posto per ripristinare il guasto. Si prevede che la circolazione possa riprendere sull'intera linea entro le 17.

La mobilità regionale è garantita con bus sostitutivi tra Alassio e Andora mentre i collegamenti della lunga percorrenza sono cancellati e sostituiti con bus tra Albenga e Ventimiglia e tra Genova e Ventimiglia. Trentacinque persone di Trenitalia sono a disposizione nelle principali stazioni per fornire assistenza e informazioni a chi è in viaggio.