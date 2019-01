Guasto a un tubo dell'acqua, fornitura sospesa a Pra'

A causa di un guasto verificatosi ad una tubazione collocata in via Cesare Airaghi, Iren ha dovuto interrompere la fornitura di acqua ai soli edifici allacciati alla tubazione interessata. Le vie coinvolte sono: piazza Sciesa, via Fusinato, via Cordanieri, via della Torrazza, via Camillo Sivori, via Santa Maria Ausiliatrice, via Airaghi, piazza Bignami, via Sapello, piazza Laura, via Pra', via De Mari e vie limitrofe.

Il ripristino della fornitura avverrà, salvo imprevisti, in tarda serata.