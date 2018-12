Hiv e Aids, allarme tra i giovani: al via campagne di prevenzione nelle scuole

Dopo l’allarme lanciato da Anlaids Liguria sull’aumento di casi di Hiv e Aids nella regione, da Tursi arriva l’impegno a promuovere iniziative di prevenzione sul tema nelle scuole per sensibilizzare i più giovani sui rischi derivanti dall’avere rapporti non protetti e dalla necessità di sottoporsi a controlli per evitare di scoprire troppo tardi di avere contratto il virus.

L’ordine del giorno è stato promosso dalla consigliera del Pd Cristina Lodi proprio in un’ottica di sensibilizzazione, ed è stato approvato all’unanimità: «Considerato che in Italia di Aids si muore ancora e che ogni anno si contano circa 4mila nuovi casi di infezione da Hiv, e visto che il 74% delle nuove diagnosi avviene in persone che hanno scoperto l’infezione molto in ritardo - si legge nel documento - si impegna il sindaco e la giunta a sostenere la prevenzione nelle scuole di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale e a promuovere una campagna di sensibilizzazione di concerto con la Regione Liguria, la Asl e le associazioni attive sul tema».

I dati racconti da Anlaids, in Liguria si registrano circa 100 nuove diagnosi di infezione da Hiv all'anno, e i casi di Aids sono stimati tra i 15 e i 20 l’anno. La fascia d’età più colpita, come nel resto d’Italia, è quella tra i 18 e i 35 anni, e quindi quella dei più giovani, che a oggi sembrano non percepire i rischi dei rapporti sessuali non protetti e non conoscere a fondo una problematica ancora purtroppo molto attuale.