Vede gli uomini in divisa e li minaccia con una chitarra, poi morde un poliziotto

Un uomo di 38 anni e origini nigeriane è stato arrestato dalla Polizia genovese giovedì 11 ottobre poco prima delle 10 per ricettazione, nella zona della Fiumara.

Gli agenti delle volanti e del Commissariato Cornigliano, durante un normale controllo del territorio, hanno notato l'uomo con una chitarra in mano, agitarsi alla vista dei poliziotti. Gli operatori, a quel punto, hanno deciso di controllarlo ma lui si è scagliato contro di loro cercando di colpirli con lo strumento musicale. I poliziotti, a fatica, hanno contenuto la foga del “musicista” che ha cercato di sferrare anche calci e pugni riuscendo a mordere un poliziotto al polpaccio.

Il 38enne, con diversi precedenti di polizia, senza fissa dimora e presente in maniera irregolare sul territorio italiano, è stato trovato in possesso di numerose tessere commerciali, di una videocamera e di un router con tre schede Sim, nonché di un cacciavite a stella e di un tronchese: è stato quindi anche denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere ed è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.