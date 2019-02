Lite per gelosia: ferisce il compagno con un coltello e gli devasta l'appartamento

È bastato un messaggino su whatsapp per scatenare una furia cieca: gli agenti della questura di Genova hanno arrestato una donna di 40 anni di origini cinesi che ha aggredito il compagno con un coltello, ferendolo alla mano e devastandogli l’appartamento.

A denunciare l’accaduto è stato proprio il compagno, un genovese di 50 anni che agli agenti ha riferito che il litigio sarebbe partito nella serata di mercoledì nel suo appartamento del ponente genovese: tutta colpa di un messaggino di troppo che avrebbe fatto scattare la gelosia della 40enne, che in preda a un raptus avrebbe afferrato un grosso coltello da cucina iniziando a distruggere gli abiti del “traditore” urlando insulti e minacciandolo.

L’uomo avrebbe cercato di fermarla, finendo per essere ferito dalla lama a una mano: corso in ospedale per essere medicato, una volta tornato a casa ha trovato l’appartamento devastato, con porte sfondate apparentemente a calci, tutti gli abiti tagliuzzati e un gran caos. Non paga, la 40enne si sarebbe anche accanita sulla sua auto, parcheggiata sotto casa, incidendo sulla carrozzeria un insulto.

I poliziotti sono riusciti a rintracciarla sul posto di lavoro, e per lei è scattata la denuncia: dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e danneggiamento.