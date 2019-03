Picchia la convivente incinta, arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile, a conclusione di accertamenti, hanno arrestato un albanese di 32 anni incensurato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L'uomo, nella tarda serata di sabato 16 marzo, in stato di ebrezza alcolica e per futili motivi, si è reso protagonista di violento diverbio con la convivente in gravidanza al quarto mese.

Il 32enne ha aggredito la donna, provocandole lesioni, a seguito delle quali è stata trasportata presso un nosocomio cittadino (reparto Ostetrica e Ginecologica) dove tuttora risulta ricoverata. Il convivente è stato trasferito nel carcere di Marassi.