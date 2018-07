Aggredito dal branco in centro storico, giovane in coma

Assalito al termine di una serata trascorsa con gli amici e brutalmente picchiato per una banale discussione: sono gravi le condizioni di Marco (nome di fantasia), un giovane di 27 anni aggredito venerdì in centro storico e oggi ricoverato in coma farmacologico all’ospedale San Martino.

Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza. Stando al racconto degli amici di Marco, sono da poco passate le due della notte tra venerdì e sabato in via dei Giustiniani, piena movida del centro storico, è tempo di saluti. Il gruppetto inizia a dividersi, quando Marco e un amico vengono avvicinati da alcuni sconosciuti (almeno 6, diranno i testimoni alla polizia) con cui inizia una discussione apparentemente banale. Vola forse qualche parola di troppo, la situazione degenera, e in pochi istanti Marco viene accerchiato e aggredito a calci e pugni sotto lo sguardo impotente e atterrito dell’amico.

Il pestaggio dura pochi minuti, poi la fuga nei vicoli. Gli amici accorrono, le condizioni di Marco non sembrano gravi e decidono di accompagnarlo a casa. Il padre del giovane però non è convinto, e decide di chiamare ugualmente un'ambulanza: arrivato al San Martino viene visitato e ricoverato, ma nel corso degli esami il quadro clinico si aggrava, e subentra il coma. E per i genitori inizia l’incubo: «Non sappiamo cosa pensare, siamo tutti nel pallone - conferma un parente del giovane - Marco è un bravissimo ragazzo, non riusciamo proprio a capire cosa possa avere scatenato la violenza. Confidiamo nelle forze dell’ordine».

Le indagini sono state affidate alla polizia: ad aiutare gli investigatori a risalire all’identità degli aggressori potrebbero essere le telecamere disseminate nel centro storico, che potrebbero avere immortalato, se non il pestaggio, almeno i minuti precedenti o la fuga.