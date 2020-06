In carcere per per associazione a delinquere, aggredisce agente

Un detenuto, ristretto nella sesta sezione Alta Sicurezza del carcere di Marassi, condannato per associazione a delinquere, si è reso responsabile di un grave atto di violenza, aggredendo con schiaffi e pugni un poliziotto penitenziario in servizio. Ne dà notizia il segretario regionale della Uil Pa Penitenziari, Fabio Pagani.

«L'episodio si è verificato questa mattina, quando il detenuto è stato invitato dal personale di polizia penitenziaria a firmare un documento a suo carico. Il detenuto, oltre al rifiuto, al rientro dal campo sportivo, senza alcun motivo, si è scagliato con estrema brutalità contro il poliziotto penitenziario in servizio sul piano. In ogni caso - dichiara Pagani - intendiamo sottolineare come l'ennesimo atto di violenza, posto in essere da detenuti ristretti nell'istituto genovese, non abbia fatto registrare ben più gravi conseguenze solo grazie al pronto intervento del personale di polizia penitenziaria accorso. Il poliziotto ferito è stato trasportato al pronto soccorso e a lui auguriamo una pronta guarigione».

L'aggressione di oggi riporta alla ribalta le polemiche sulla gestione di detenuti 'particolari' a Genova. «Peraltro - ricorda Pagani - la Uil penitenziari ha recentemente sollecitato le autorità penitenziarie ad essere più presenti sulla gestione di detenuti, soprattutto violenti, altrimenti è a rischio sia per l'incolumità del personale, che l'ordine pubblico. Occorre istituire con urgenza la sezione per detenuti violenti conclude il sindacalista».