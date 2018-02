Violentata in centro storico, la denuncia di una giovane donna

La Sqaudra Mobile sta indagando su una presunta violenza sessuale avvenuta nel centro storico nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio. La giovane donna avrebbe raccontato di aver trascorso la serata in un locale della movida genovese in compagnia di un uomo e di aver bevuto molto. A fine serata poi l'aggressione e la violenza.

La vittima, in evidente stato confusionale, è stata soccorsa da alcuni passanti in zona Caricamento che hanno chiamato un'ambulanza per farla ricoverare in ospedale. Arrivata nelle cure dei medici del Galliera, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, i sanitari hanno poi informato la polizia delle condizioni della donna.

Gli agenti delle volanti hanno acquisito le immagini delle telecamere e messo sotto sequestro gli indumenti intimi della vittima per cercare di ricostruire quanto accaduto. Le indagini sono ancora in corso.