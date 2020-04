Coronavirus, scendono gli ospedalizzati. Toti: «Guardia alta, Liguria chiusa per Pasqua»

Crescono i tamponi e crescono anche i casi di coronavirus in Liguria. Tra lunedì e martedì sono 151 in più i positivi per un totale di 3.923 casi da inizio emergenza. I tamponi effettuati martedì 7 aprile sono stati 1.046, per un totale di 16.579. Scendono però, e di molto, gli ospedalizzati (1246, 57 meno di ieri). Un dato che conferma il trend discendente, anche per quello che riguarda le terapie intensive. Le persone che si stanno curando a domicilio sono 1964 (152 più di lunedì), quelle guarite, ormai senza sintomi, che restano però positive e dunque in isolamento sono 713 (56 più di lunedì). Aumentano infine guariti "totali", con due test consecutivi negativi, che diventano 212 (32 più di lunedì). Aumentato, infine i morti, 620, 25 in più nell'ultima giornata.

Toti: «Diminuisce il fattore di contagio»

«Sta diminuendo il fattore di contagio - ha commentato il presidente della Regione Toti - . Siamo, secondo i calcoli di Alisa, a meno di un contagiato nuovo ogni contagiato vecchio (0,83).Non mi stancherò di ripeterlo, questo è segno che le misure di distanza sociale funzionano e ci stanno portando nella direzione giusta, ma devono continuare».

«Liguria chiusa per Pasqua»

«Lanceremo entro pochi giorni - ha aggiunto Toti - , in pieno accordo con i sindaci liguri, un messaggio univoco insieme ad Anci sul fatto che la Liguria è "chiusa per Pasqua". Sono certo che i nostri amici turisti, "vicini di casa" delle regioni limitrofe, soprattutto lombardi e piemontesi, capiranno che è fondamentale per la salute di tutti stare lontani oggi per poter tornare in Liguria domani, non appena questa emergenza sarà superata. In base alle disposizioni nazionali chiunque dovesse arrivare in Liguria commetterà un illecito Chiunque dovesse arrivare in Liguria commetterà un illecito, sarà sanzionato e fatto rientrare a casa». C'è il rischio sia di una mobilità dalle regioni limitrofe che di una mobilità interna, che non va sottovalutata. In questa direzione, ricordo che i sindaci hanno il supporto dell’ordinanza regionale, reiterata fino alla fine dell’emergenza, per poter chiudere e interdire completamente aree delle loro città, come arenili o passeggiate sul mare, che possano spingere le persone a fare quattro passi. Se poi sarà ritenuto opportuno, penso che potranno dare il proprio supporto con i propri mezzi anche la Protezione civile, le associazioni degli Alpini o dei Carabinieri, pur senza alcun potere sanzionatorio o ispettivo».

Distribuzione mascherine

Il presidente Toti ha anche comunicato che verranno distribuite alla popolazione a partire da venerdì le mascherine chirurgiche reperite sul mercato da Regione Liguria. In queste ore verranno decise le modalità più opportune di distribuzione.«Ci stiamo attrezzando per non lasciare indietro nessuno, contando anche nel buon senso di tutti e appena decideremo le modalità le comunicheremo».

L'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha poi aggiunto: «Comunicheremo tutto nelle prossime ore. Per i Liguri arriveranno due milioni di mascherine a casa. Previsti altri arrivi nella notte di Pasqua, quando partiranno i voli con altre 2 milioni di mascherine chirurgiche e altre 200mila mascherine Ffp2, per arrivare alla fine del percorso prefissato con 1.250.000 di dispositivi di questo tipo».

«Inoltre stiamo preparando - ha concluso Giampedrone - un altro invio per i sindaci da 80mila dispostivi, di cui 70mila mascherine chirurgiche e 10mila Ffp2 per i servizi più delicati. Un piano continuativo di approvvigionamento necessario anche quando il Paese incomincerà a riaprire», anche se, ha ribadito l’assessore , «avere la mascherina non vuol dire che si può fare quel che si vuole, è come continuare a essere in allerta rossa. Soprattutto in questo week end quando sarà fondamentale non giocarci quanto abbiamo fatto fino ad oggi».

La situazione nelle residenze per anziani

L’assessore alla Sanità Sonia Viale ha ribadito la grande attenzione posta alla questione delle Rsa, definite anello fragile della catena. «Da tempo abbiamo messo in atto strumenti per supportare l’azione di enti gestori che non fanno parte integralmente del sistema sanitario in quanto soggetti privati, ma sempre considerati facenti parte del sistema sanitario. È noto che la criticità maggiore è dovuta alla mancanza dei dispositivi di protezione individuale e alla difficoltà di approvvigionamento che però continuiamo a fare per rifornire il nostro personale sanitario. Abbiamo comunque avviato una mappatura della situazione e abbiamo iniziato i test sierologici con un’iniziativa a tappeto in tutte le residenze che riguarda il personale e gli ospiti. Fino ad oggi ne sono stati effettuati 12.000 e l’obiettivo è di arrivare a 20.000 test, che ci daranno la possibilità di comprendere la situazione sia per quanto riguarda i lavoratori sia per gli ospiti».

Giornata mondiale della salute

«Ho letto con grande attenzione le parole del Presidente Mattarella - ha aggiunto l’assessore Viale- . Mattarella ha ricordato l’importanza dei servizi sanitari nazionali di cui siamo fieri a partire dall’articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute da cui discende il servizio sanitario nazionale. Un diritto che prescinde dall’appartenenza dei singoli. Questa è una giornata della salute particolare per via della pandemia in corso che ha messo a dura prova il sistema sanitario. Ma la reazione di tutti è stata forte e avremo la meglio, anche se non è ancora domato il virus. L’invito è pertanto quello di rispettare le regole e non dimenticarle. Lo dobbiamo a tutto il personale in prima linea nella sanità, a noi stessi e ai nostri cari. Non siamo ancora usciti dal tunnel».

Fondo Sport per le società liguri

«Oggi abbiamo avviato un dialogo proficuo e produttivo con il Credito Sportivo - ha annunciato l'assessore allo sport Ilaria Cavo - , a seguito della chiusura del fondo rotativo regionale sullo Sport (per overbooking di domande) e della contestuale istituzione di un fondo per la Liquidità nazionale per le associazioni e Società sportive».

«Il fondo del Credito sportivo ha un meccanismo di finanziamento che si basa sugli stessi requisiti del fondo regionale (iscrizione e al registro Coni per Asd e Ssd). A Regione Liguria è riconosciuto il fatto di essere stata anticipatrice del meccanismo di finanziamento della spesa corrente delle società sportive. Lavoreremo con il Credito Sportivo a un accordo per soddisfare, con un’unione di intenti e con nuove risorse, se necessario anche regionali, le esigenze delle società sportive del nostro territorio che sono in difficoltà in questo periodo di chiusura, e che vogliamo sostenere per le spese fisse che devono comunque affrontare».

Croce Bianca, cominciata la distribuzione delle mascherine

E' iniziata oggi pomeriggio (7 aprile) la distribuzione delle mascherine donate alla cittadinanza dalla Croce Bianca Genovese, con le prime 100 consegne effettuate in Albaro anche mediante monoruota e segway. Ogni famiglia ha ricevuto 3 mascherine.

I residenti di Foce, Carignano, Portoria, Albaro e San Martino hanno potuto richiederle fino alle 23.59 di ieri 6 aprile: in 48 ore si sono registrate più di 750 e-mail, ben oltre la scorta di mascherine disponibile (600)

Questo boom di richieste ha reso necessaria la creazione di una task-force con 4 postazioni h12 per gestire la distribuzione capillare, che proseguirà nei prossimi giorni parallelamente alla consegna delle uova pasquali prevista dal 9 aprile, oltre a spesa e farmaci a domicilio.