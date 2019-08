Lavoratori pulizie Agenzia Entrate, un anno e mezzo per avere lo stipendio

Dopo un anno e mezzo di scioperi, incontri in Prefettura e manifestazioni di protesta, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in solido nel pagamento degli stipendi arretrati verso le lavoratrici e i lavoratori delle pulizie, dipendenti della ditta L'Ambiente (consorziata Manital), che operano in appalto presso i loro locali.

Simona Nieddu, della segreteria Filcams Liguria: «la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate si è resa da subito disponibile a un nuovo

incontro con la Filcams Cgil per chiarire gli aspetti tecnici dei pagamenti effettuati su Genova e Savona e condividere l'andamento futuro dell'appalto. Nonostante si auspichi che non si ripresentino più ritardi estenuanti come quelli avvenuti fino a oggi, considerando la situazione in cui versa il Consorzio Manital e la vertenza ancora aperta sul piano nazionale, riteniamo di non poterci permettere un abbassamento della guardia».