Affitta case vacanza 'in nero', blitz della Finanza: evasione da 80mila euro

Affitti 'in nero' ed evasione fiscale per oltre 80mila euro, lo hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale di Genova al termine di un'operazione di polizia economico-finanziaria neo confronti di una donna, proprietaria di numerosi immobili e residente nel capoluogo ligure, che risulta averli affittati omettendo di dichiarare i proventi derivanti dai relativi canoni riscossi.

Nello specifico, le Fiamme Gialle hanno rilevato che la proprietaria ha dato in affitto appartamenti nel Comune di Genova, nella Riviera del Ponente ligure e sul lago di Garda, stipulando i consueti contratti di locazione, omettendo però di dichiararne i proventi all’Erario che, in un solo anno, ammontano a oltre 80mila euro.

La violazione è costata alla donna un verbale di constatazione trasmesso all’Agenzia delle Entrate per il successivo recupero a tassazione della base imponibile occultata e per il calcolo delle relative sanzioni.

La locazione di appartamenti in zone di spiccata vocazione turistica è un settore sempre più esposto a fenomeni evasivi, dovuto alla tipologia di servizio offerto, alla durata della locazione e alla destinazione dell’immobile. La normativa vigente in materia dispone che i proventi ricavati dai locatari devono essere tassati ai fini Irpef e quindi dichiarati quali redditi da fabbricati.

L’attività di servizio svolta dalla Guardia di Finanza rientra nel rafforzamento straordinario del dispositivo di sicurezza economico-finanziario per la stagione estiva in corso ed è finalizzato a contrastare i fenomeni di illegalità fiscale in danno ai contribuenti e agli operatori del settore rispettosi delle regole.