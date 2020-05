Il suo racconto non convince i carabinieri, che scoprono i suoi traffici loschi

Ai carabinieri si è presentata come vittima, quando in realtà era l'esatto contrario. Nei giorni scorsi una 72enne di origine calabresi, gravata da pregiudizi di polizia, ha richiesto la presenza di una pattuglia per allontanare da casa sua un extracomunitario.

La donna ha dichiarato che lo straniero, ospite in casa sua da pochi giorni, era irregolare, e chiedeva di allontanarlo. I carabinieri, dopo aver identificato l'uomo, in effetti irregolare, non convinti della versione dell'anziana, hanno avviato accertamenti.

Mercoledì 20 maggio 2020, a conclusione d'indagine, i militari sono arrivati alla conclusione che la donna ospitava da diversi mesi lo straniero, affittandogli la stanza senza contratto. Visto che l'uomo da alcune settimane non pagava l'affitto, avendo perso l'impiego a seguito dell'emergenza coronavirus, lo aveva denunciato per farlo sfrattare dall'appartamento.

Inoltre è emerso che la donna aveva utilizzato lo stesso sistema in più occasioni e con diversi cittadini non comunitari irregolari. La 72enne è stata denunciata per violanzione delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina.