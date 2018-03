EasyJet, inaugurato il primo volo per Londra: in partenza anche Bristol, Manchester e Berlino

Continua ad ampliarsi l'offerta dell'Aeroporto Cristoforo Colombo. Martedì 27 marzo 2018 è atterrato il primo volo easyJet da Londra Luton a Genova, che sarà operativo per tutta la stagione estiva con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato). L’atterraggio del primo volo sulla nuova tratta è stato salutato con la tradizionale cerimonia sul piazzale dell’aeroporto.

Le nuove destinazioni

All’apertura del collegamento Genova-Londra Luton segue l’avvio delle operazioni verso Manchester, Bristol e Berlino, operative per la stagione estiva del 2018 e già disponibili sul sito easyJet.com, sull’app mobile. I tre nuovi collegamenti saranno disponibili a partire da fine marzo: tre frequenze settimanali per collegare Manchester a Genova dal 29 marzo, due frequenze alla settimana per Bristol dal 2 giugno e due frequenze settimanali per Berlino dal 2 agosto.

I commenti

Frances Ouseley, Direttore di easyJet per l’Italia ha commentato: «Il network easyJet si arricchisce ulteriormente con l’inizio delle operazioni al Cristoforo Colombo. Connettere Liguria e Regno Unito rappresenta un nuovo investimento strategico sul territorio per la compagnia che arricchisce e completa la nostra offerta internazionale. Da oggi i passeggeri del territorio ligure possono usufruire di ulteriori collegamenti convenienti verso l’Europa».

Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova, ha invece commentato: «Diamo il benvenuto a easyJet e salutiamo con estrema soddisfazione l’arrivo all’Aeroporto di Genova di questa importantissima compagnia aerea. I nuovi collegamenti rappresentano una grande opportunità per i passeggeri in partenza, ma sono anche un importante strumento di sviluppo del turismo verso la Liguria da Regno Unito e Germania».

I nuovi voli in breve