Steven Spielberg e Bruce Springsteen a Genova

Il regista Steven Spielberg e la rockstar Bruce Springsteen sono atterratti stamattina, lunedì 30 settembre 2019, all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

I due probabilmente trascorreranno insieme una vacanza nella nostra regione anche se, ovviamente, rimangono top secret le località che le due star internazionali decideranno di visitare. In passato il "Boss" e il regista erano già stati avvistati a Portofino. I due sono stati salutati sui social dal profilo ufficiale del terminal genovese: "Questa mattina abbiamo avuto il piacere di accogliere in aeroporto due ospiti d'accezione - si legge - . Welcome to Genoa Steven Spielberg and Bruce Springsteen!".