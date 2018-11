Rivoluzione al Colombo: così cambierà l'aeroporto

Via libera al piano di restyling dell'Aeroporto di Genova. Con l'approvazione del Cipe, Comitato interministeriale per la programmazione economica, si è concluso l’iter del Piano quadriennale sottoscritto da Aeroporto di Genova S.p.A. ed ENAC nel luglio del 2016.

Il piano prevede investimenti per 12,9 milioni di euro, da eseguirsi in totale autofinanziamento entro il 2019. Tra gli interventi principali figurano il rifacimento dei piazzali Nord e Sud, l’efficientamento energetico dell’aerostazione, l’ammodernamento degli impianti tecnologici e la riqualificazione dell’aerostazione.

«Con questo passaggio il Cipe ha riconosciuto la bontà del piano di investimenti concordato con ENAC. - commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova - la nostra Società di gestione ha già avviato gli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, tanto che dal 2016 a oggi abbiamo già speso 6,9 milioni di euro. Si tratta di interventi che si confermano ancora più strategici a fronte dell’incremento del traffico, che nei primi 10 mesi dell’anno ha visto un aumento di passeggeri del 18%, rendendoci il primo scalo in Italia per percentuale di crescita. Ringraziamo per il suo interessamento il Vice Ministro Edoardo Rixi, che ha partecipato alla riunione del CIPE e che ha subito condiviso con noi l’esito dell’incontro».

Il viceministro Edoardo Rixi, che ha partecipato alla riunione del Cipe, commenta il piano di investimenti: «Una notizia decisamente positiva per lo scalo genovese, strategico sia per la Liguria sia per il Basso Piemonte, che potrà così avviare interventi, nel breve e medio periodo, di ampliamento del terminal, manutenzione straordinaria su fabbricati e piazzali di sosta e pista, efficientamento tecnologico e opere di collegamento intermodale con la stazione ferroviaria di Genova Cornigliano», ha detto mercoledì 28 a margine dell'incontro il viceministro. «L’aeroporto di Genova – continua il viceministro Rixi – è fondamentale per garantire un efficace sistema di collegamento nazionale e internazionale, anche dal punto di vista turistico, alla Liguria, esigenza resa ancor più cogente nel post crollo del viadotto Morandi».