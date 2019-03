Posizionamento nuova rampa, via Siffredi riaperta in anticipo

Con dodici ore di anticipo, intorno alle 17 di domenica 3 marzo 2019, è stata riaperta via Siffredi a Sestri Ponente dopo che è stato posizionato l'impalcato lungo 70 metri per il raddoppio della rampa di collegamento tra il casello di Genova Ovest e via Guido Rossa

Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno con la posa di asfalto, segnaletica e barriere protettive, operazioni che dovrebbero concludersi entro la fine del mese di marzo. A quel punto, una volta colladauta la struttura, verrà aperta al traffico.

L'opera è interamente finanziata da Società per Cornigliano S.p.A., a valere sulle risorse previste dall'Accordo di Programma per le attività di bonifica e infrastrutturazione delle aree ex Ilva da restituire alla cittadinanza. Sviluppo Genova ha curato tutte le attività, dalla progettazione, all’indizione della gara d'appalto, alla Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza.