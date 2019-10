Atterraggio d'emergenza al Cristoforo Colombo, paura a bordo

Atterraggio d'emergenza all'aeroporto Cristoforo Colombo nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2019. A causa di un problema tecnico con depressurizzazione in cabina un aereo della compagnia Volotea partito da Napoli e diretto a Torino è atterrato a Genova.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia di frontiera e personale dello scalo ma, come riferito successivamente dalla compagnia, non ci sono stati feriti e l’atterraggio ha comportato una discesa rapida che non ha reso necessario l’utilizzo delle maschere ad ossigeno. Tutti i passeggeri sono stati sbarcati normalmente presso l’aeroporto di Genova e hanno ricevuto assistenza e informazioni. La compagnia aerea ha poi organizzato il trasferimento a Torino via bus distribuendo cibo e bevande.

«All’aeroporto di Genova è in corso un accurato controllo tecnico dell’aeromobile - ha spiegato Volotea - presso lo scalo genovese è possibile eseguire questo tipo di operazione nel minor tempo possibile. L’ispezione sta prendendo in considerazione non solo l’area oggetto del possibile problema, ma anche i diversi punti di sicurezza, certificandone le perfette condizioni. Tutto ciò è necessario per mantenere sempre al massimo i livelli di sicurezza».