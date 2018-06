Blackout all'aeroporto, voli cancellati, ritardi e disagi

Serata e mattinata di disagi all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova tra martedì 5 e mercoledì 6 giugno 2018. A causa di un blackout intorno alle ore 21.30 la pista di atterraggio è rimasta al buio e le strumentazioni sono andate fuori uso. I tecnici hanno dovuto lavorare tutta la notte per risolvere il problema.

Voli cancellati e ritardi

Cancellati gli ultimi voli di martedì 5 giugno e di conseguenza i disagi si sono protratti anche nella mattinata di mercoledì 6 con voli cancellati e ritardi In particolare non sono decollati i voli per Olbia delle 6, quello per Roma Fiumicino delle 6.30, quello per Monaco delle 6.40 e infine quello per Parigi delle 7 e un quarto. Ampi ritardi invece per diversi voli: quello per Lamezia delle 7 dovrebbe partire alle 8.45, quello per Alghero delle 11.05 invece alle12.50.L'impianto elettrico che è andato ko non è gestito direttamente da Aeroporto di Genova ma da Enav (ente nazionale per l’assistenza al volo) che controlla anche il traffico aereo.