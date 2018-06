Sta per imbarcarsi su un volo, bloccato ladro d'appartamenti

Un 22enne di origini albanesi, con specifici precedenti di polizia, Sebastian Korriku, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, per il reato di furto in abitazione.

In seguito alle indagini svolte dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile, il giovane è stato riconosciuto responsabile di due furti in appartamento commessi a Genova il 22 gennaio e il 4 aprile scorsi. In entrambi i casi il ladro si era introdotto in casa forzando una finestra e rubando refurtiva per migliaia di euro tra contanti e preziosi.

Monitorato nell'ambito di una più ampia attività di contrasto ai furti in appartamento, il 22enne è stato fermato dagli uomini della Squadra Mobile presso l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, mentre tentava di lasciare il territorio Nnazionale, imbarcandosi su un volo di sola andata per l'Albania.

È attualmente al vaglio degli investigatori la responsabilità dell'arrestato in ordine a ulteriori episodi analoghi commessi negli ultimi mesi a Genova.