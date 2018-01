Voli e ritardi, il Colombo tra gli scali peggiori nelle feste natalizie

Che il periodo delle festività natalizie sia un vero incubo per chi si mette in viaggio è cosa nota, ma quello appena trascorso è stato decisamente negativo, soprattutto per chi è partito dall’aeroporto di Genova: stando a uno studio condotto dal portale AirHelp, società che si occupa di aiutare i passeggeri a ottenere rimborsi per i voli in ritardo e cancellati, il Colombo è ai primi posti nella classifica degli aeroporti che hanno sofferto maggiori ritardi nel periodo che va dal 7 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.

Stando alle stime del portale, lo scalo genovese si piazza al quarto posto nella classifica dei 10 peggiori, con il 73% di voli non puntuali e rimborsi per i passeggeri stimati in 127mila euro: giusto un gradino sotto il podio, occupato al primo posto dall’aeroporto di Alghero (86% di voli non puntuali), seguito da Napoli Capodichino (77%) e Firenze Peretola (73%). Gli scali più virtuosi, invece, sono risultati essere il Sant’Angelo di Treviso, con “solo” il 43% di voli in ritardo, e il Galileo Galilei di Pisa, con il 50% dei voli ritardati.

Diverso invece il capitolo rimborsi: in base alla percentuale di passeggeri che hanno transitato per gli aeroporti italiani, è quello di Linate a dovere i maggiori rimborsi: quasi un milione di euro, per la precisione 969mila (la percentuale di ritardi è del 70%), seguito da Capodichino e dal Marco Polo di Venezia, che devono rispettivamente rimborsare 589mila e 376mila euro.

I diritti dei passeggeri

Stando alle stime di AirHelp (che si occupa di verificare se i passeggeri abbiano o meno diritto a un rimborso), ogni anno in Italia i passeggeri avrebbero diritto a rimborsi per oltre 94 milioni di euro, ma soltanto il 2% richiede e ottiene il risarcimento. Che può essere applicato su ritardi, overbooking o cancellazioni di voli: in questi casi, tutte le compagnie aeree (comprese le low cost) devono corrispondere da 250€ fino a 600€ di rimborso a prescindere dal prezzo pagato per il biglietto acquistato.