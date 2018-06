Sciopero Enav, voli cancellati e ritardi al Cristoforo Colombo

Disagi anche all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per lo sciopero dei dipendenti Enav tra le ore 13 e le 17 di venerdì 8 giugno 2018. Diversi voli sono stati cancellati, mentre altri sono in ritardo. Lo sciopero è stata indetto da Filt-Cgil, Uilt-Uil, e Unica. e nella stessa fascia oraria si asterrà dal lavoro anche il personale navigante di cabina delle compagnie Air Italy (ex Meridiana) e Blue Panorama.

Voli cancellati e ritardi

Per quello che riguarda i voli da Genova in arrivo sono stati cancellati gli aerei da Amsterdam delle 13.25, quello da Londra Stansted delle 15.20 e quello da Palermo delle 15.30. Ritardo invece per il volo proveniente da Parigi delle 11.20, dovrebbe atterrare alle 11.55.

In partenza cancellati invece i voli per Palermo delle ore 12.00, qquello per Amsterdam della 13.55 e quello per Londra Stansted delle 15.45. Ritardo, infine, per il volo diretto a Mosca Domodedovo delle 13.25. Partenza fissata alle 17.05.

Per rimanere costantemente aggiornati sulla situazione dei voli si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.