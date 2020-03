Lavagna, 29enne trovato morto in albergo: stava lavorando al nuovo ponte

Si chiamava Adriano Udeschini, aveva 29 anni ed era originario di Carpenedolo, cittadina in provincia di Brescia. È stato trovato morto nella sua stanza d’albergo di Lavagna nella notte tra giovedì e venerdì, e per capire le cause ancora si attende l’esito dell’autopsia.

Udeschini era una delle maestranze impiegate nel cantiere per la ricostruzione del ponte di Genova. Dipendente di una delle tante imprese edili cui la joint venture PerGenova ha affidato i lavori, aveva trovato alloggio in un albergo del Tigullio per tempo di permanenza in Liguria: tante le foto condivise sui social network scattate in cantiere, un modo per aggiornare amici e parenti sull'andamento di uno dei progetti più ambiziosi e importanti portati avanti in Italia.

Venerdì mattina avrebbe dovuto presentarsi in cantiere come al solito, ma non è mai arrivato: i colleghi hanno quindi lanciato l’allarme, e nel corso della mattinata è arrivata la tragica scoperta.

Sul corpo del 29enne non sono stati trovati segni che lasciano pensare a violenze, ma per fare chiarezza sulle cause della morte è necessario aspettare l’autopsia, già disposta dalla procura di Genova dopo l’apertura di un fascicolo.