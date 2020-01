Una targa per Adelia, "mascotte" di Villa Gruber

Una targa per Adelia, nata in Brasile, terra di sole e allegria, ma innamorata di Genova, del suo vento tagliente e dei suoi cittadini un po’ burberi, ma dal cuore grande.

La proposta arriva dai residenti del quartiere in cui Adelia viveva e lavorava come dog sitter, amatissima, e cioè da Castelletto. La targa andrebbe posizionata dove la donna, 49 anni, portava a passeggio i cani, e cioè a Villa Gruber, dove veniva avvistata ogni giorno con il suo sorriso.

Conosciutissima a Castelletto, è stata una delle prime persone a dedicarsi all’attività di dog sitter in città, una sorta di “decana” che a Genova ha trascorso oltre vent’anni. Adelia si è spenta dopo una lunga malattia, contro cui ha lottato sino alla fine affiancata dal marito, sposato appena lo scorso giugno, dalla sorella, e dagli amati tre cani. Il funerale si è celebrato lunedì nella chiesa di San Martino, dove i familiari e i tanti amici di Adelia si sono riuniti per un ultimo saluto portando con loro anche i quattro zampe che la donna tanto amava, autorizzati a entrare in chiesa dal parroco.

«Ho fatto richiesta e mi è stato confermato che la proposta della targa è stata presentata e protocollata - ha annunciato Jenny Queirolo, una dei tanti residenti di Castelletto che ad Adelia aveva imparato a volere bene - L’affetto dimostrato per questa amica, ormai residente qui da più di venti anni, dimostra che noi genovesi sappiamo accogliere e ricambiare benissimo chi arriva a Genova e la ama».