Acquista in Versilia cocaina da spacciare in Liguria, 19enne denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un 19enne marocchino per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti sanzionandolo anche per inosservanza al decreto anti Covid-19.

Gli agenti del Commissariato di Chiavari, impegnati alla repressione dello spaccio di droga, hanno avuto, ieri pomeriggio, una segnalazione di un individuo che, in treno, si sarebbe recato a Viareggio per fare acquisti di stupefacente. Gli operatori a quel punto sono andati alla stazione ed hanno iniziato a controllare tutti i treni provenienti da levante.

Alle ore 20.30, con l’arrivo dell’ultimo convoglio proveniente da La Spezia, i poliziotti hanno trovato proprio il 19enne nascosto all’interno del bagno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane, trovato in possesso di 22 grammi di cocaina e di 350 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, è stato denunciato per spaccio. Il ragazzo è stato altresì sanzionato per inosservanza al decreto anti coronavirus.