Nuovi parcheggi moto, Balleari: «La sosta selvaggia non sarà più tollerata»

L'assessorato alla mobilità ha deciso di aumentare di 68 unità, per un totale di 228, i parcheggi dedicati agli scooter nei pressi dell'Acquasola.

Oltre ai posti moto, l'assessorato alla mobilità ha deciso di riordinare l'area con lo spostamento dei 2 stalli per bus turistici dall'attuale "collo d'oca" a via XII Ottobre e la creazione di altri posti auto per disabili.

«Continuiamo a lavorare - ha detto il vicesindaco assessore alla mobilità Stefano Balleari - per rispondere alle esigenze dei tanti genovesi che ogni giorno usano moto e scooter. Si tratta di un programma a più largo respiro per decongestionare alcune zone della città in cui il parcheggio delle moto non risponde alle norme dettate dal codice della strada. Colgo l'occasione per ricordare che il parcheggio disordinato degli scooter non sarà più tollerato».