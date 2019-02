Bocconi sospetti nel parco dell'Acquasola, sopralluogo della Municipale

Ancora allarme bocconi avvelenati a Genova, questa volta al parco dell’Acquasola, una delle zone più frequentate dai cani in centro città. In questo caso, anche alla luce dello stato di allerta che accomuna tutti i padroni di cani ormai da settimane, è stata però immediatamente fatta una segnalazione, e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale per un sopralluogo.

Ad avvisare le forze dell’ordine è stato un dipendente comunale che, intorno alle 8 di martedì mattina, ha visto un uomo gettare pezzi di quello che sembrava essere un tramezzino al di là della recinzione. Insospettito, dopo settimane in cui le segnalazioni su esche avvelenate e spugne fritte si sono moltiplicate in ogni zona della città, ha chiesto l’intervento di una pattuglia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Primo Distretto, che non hanno trovato traccia dell'uomo che ha gettato i presunti bocconi, ma che setacciando i giardini hanno trovato i pezzetti di tramezzino, che sono stati raccolti, imbustati e inviati al laboratorio Asl di Struppa per l’analisi.

Il risultato, che attesterà se sono velenosi o meno, deve ancora arrivare, ma l’attenzione è altissima: proprio questa settimana, dopo i ritardi dovuti al maltempo e alle allerte neve, alcuni residenti si preparano a scendere in strada per le ronde organizzate nei diversi quartieri, un modo per scoraggiare eventuali malintenzionati e trovare eventuali bocconi pericolosi per i quattro zampe.

Nessun allarmismo né desiderio di trasformarsi in giustizieri, sottolineano nei gruppi riservati a segnalazioni di questo genere, ma volontà di fare rete per tutelare l’incolumità dei cani.