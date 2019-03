Frazione isolata ad Acquasanta, i residenti: «Bloccati in mezzo a due frane»

Frazione isolata a Mele. A causa di una frana ad Acquasanta, sulle alture di Voltri, la strada che dal paese porta alla stazione è stata chiusa al transito veicolare a al passaggio dei pedoni.

I residenti denunciano lo stato di isolamento: «Siamo già bloccati da una frana in zona Branega, da cui potevamo raggiungere, anche se non agevolmente Pra', ora ci troviamo in mezzo a due frane».

I vigili del fuoco, impegnati sul fronte incendi alla Cannellona, interverranno per verificare la tenuta del terreno e, insieme ai tecnici del comune, ripristinare la viabilità.