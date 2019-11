Cade nel fiume, donna salvata dai vigili del fuoco

Poco dopo le 7 e mezza di questa mattina, sabato 16 novembre, i vigili del Fuoco sono intervenuti ad Aquasanta, sulle alture di Voltri, per soccorrere una donna caduta accidentalmente nel fiume.

Sul posto la squadra di Multedo e i sommozzatori dalla sede centrale che, dopo averla stabilizzata sulla barella, l’hanno riportata sulla riva opposta del fiume per esser affidata alle cure dei soccorritori del 118 e per il trasporto in ospedale.