I tassisti genovesi portano i bimbi di un paese terremotato in visita all'Acquario

Ieri, sabato 14 aprile, alle ore 15.30 i tassisti della Cooperativa Radio Taxi Genova, nell’ambito dell’iniziativa benefica “C’è Genova per te”, hanno accompagnato all’Acquario di Genova i bambini e il sindaco di Posta Serenella Clarice. Si tratta di un piccolo paese in provincia di Rieti colpito dal sisma del 2016 che ha stretto un gemellaggio con i tassisti genovesi anche grazie alla partnership con Costa Endutaiment, che ha offerto i biglietti omaggio e l’accoglienza nella prestigiosa location dell’Auditorium.

Iniziativa solidale

Terminata la visita all’Acquario, cena e intrattenimento organizzato dal Dopolavoro della PM, e pernottamento all’Opera Don Bosco. Oggi, domenica 15 aprile, giro in battello dal Porto Antico a Pegli offerto invece dal consorzio Liguria Via Mare e poi la visita alla Città dei bambini e pranzo al circolo ricreativo Tassisti Genova di corso Aurelio Saffi. Ad accogliere i bambini e il sindaco anche l'assessore al Turismo del Comune di Genova (che ha patrocinato l'iniziativa) Paola Bordilli che ha commentato: «Oggi abbiamo accolto i bambini di Posta, comune colpito dal sisma del 2016 - ospiti della Cooperativa Radio Taxi di Genova con il sindaco Serenella Clarice. Un ringraziamento ai nostri tassisti genovesi per questo bellissimo atto di vicinanza e solidarietà. Con me presenti anche il Consigliere con delega Antonino Sergio Gambino e il consigliere Carmelo Cassibba».