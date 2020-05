Lutto all'Acquario di Genova, morto il delfino Teide

Un lutto getta un’ombra di tristezza sulla riapertura dell’Acquario di Genova dopo il lungo periodo di lockdown. È infatti morto giovedì Teide, nato nel 1997 in una struttura di Tenerife e arrivato all’Acquario di Genova nel 2012.

Il delfino è stato trovato senza vita nella vasca giovedì. Al momento, fa sapere l’Acquario, non ci sono informazioni precise sulle cause della morte. L’animale non aveva infatti ferite, e non aver manifestato particolari problematiche.

«Lo staff Medico Veterinario della struttura aspetta di effettuare tutti gli esami e le indagini anche in collaborazione con gli enti ufficiali preposti, quali l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e i patologi dell’Università di Padova, per determinare la causa del decesso», fanno sapere dall’Acquario in una nota. Gli esami verranno condotti nei prossimi giorni per cercare di capire che cosa abbia ucciso il delfino.

«Resta il profondo dolore di tutto lo staff - prosegue la nota dell’Acquario - per la perdita di un animale che, come tutti quelli ospitati, grandi o piccoli che siano, viene curato e accudito quotidianamente con grande professionalità e dedizione e che fa parte di una vera famiglia»